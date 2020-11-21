الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متوسطة وغزيرة على بعض المناطق (فيديو)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت، حالة الطقس اليوم السبت، إذ حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، إذ سيكون الطقس لطيفا نهارًا وباردًا ليلًا بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكون شبورة مائية صباحا ورياح معتدلا تتحول إلى رياح نشطة على السواحل الشمالية مع وجود أمطار خفيفة على مناطق في الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرةو والدقهلية، وتزيد الأمطار وتكون غزيرة على السواحل الشمالية والشرقية في الإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ومطروح، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية: 
القاهرة العظمى 23 والصغرى 15
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 17
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 16
بورسعيد العظمى 24 والصغرى 19
دمياط العظمى 24 والصغرى 18
الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 15
السويس العظمى 24 والصغرى 16
العريش العظمى 24 والصغرى 16
طابا العظمى 24 والصغرى 19
سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 8
شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 20
الغردقة العظمى 28 والصغرى 18
الفيوم العظمى 24 والصغرى 15
بني سويف العظمى 24 الصغرى 15

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة المتوقعة اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على موقعها الرسمي.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية.....)

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما يتأثر باقي الأنحاء بمرتفع العروض الوسطى.

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