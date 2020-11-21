تجديد حبس شاب قتل زوجته "خنقا" بالشرقية

جددت نيابة مركز الزقازيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية حبس شاب قتل زوجته "خنقا" وأدعى سقوطها على السلم 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.





وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية ومساعد وزير الداخلية تلقى إخطارا يفيد تلقي مأمور مركز شرطة الزقازيق بلاغا من أسرة " أ.ح. ف " 29 عاما ربة منزل باتهام زوجها " ي. م." 30 عاما صاحب محل لبيع الأسماك مقيم بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بقتلها.





وأفادت الأسرة خلال "البلاغ" أنه فوجئوا بتلقي اتصال هاتفي من المتهم يخبرهم بوفاة ابنتهم إثر سقوطها أثناء قيامها بنشر "الملابس" بعد غسيلها.





وانتقلت قوة من الشرطة برئاسة المقدم أشرف ضيف رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وكشف ملابسات وغموض الواقعة. وتبين وجود آثار "خنق" حول عنق المتوفية وكدمات بجسدها كما تبين أن وجود خدوش في وجه الزوح". وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة.





وألقت الشرطة القبض على الزوج وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أثناء مشاجرة بينهما مشيرا إلى أنهما تشاجرا بسبب خلافات مادية ومطالبتها له بالحفاظ على دخله من المال من العمل وتفتيشها في هاتفه. لافتا إلى تطور المشاجرة للأعتداء اللفظي والضرب ثم قام بخنقها بإشارب كان تغطي به شعرها ثم حاول إبعاد التهمة عنه بنقلها إلى السلم والادعاء بسقوطها عليه أثناء توجهها لنشر "ملابس" بعد غسلها".



