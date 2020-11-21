دكرنس يختتم صفقاته بشيكا النصر ومواندا دمنهور

Advertisements

أعلن نادى دكرنس رسميا عن تعاقده مع عصام شيكا، لاعب النصر، لينضم لصفوف الفريق الأول ضمن تدعيمات النادى الدقهلاوى إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى.



كما حصل مسئولى نادي دكرنس برئاسة خضر إبراهيم على توقيع مواندا، المحترف الجابونى بصفوف دمنهور لتدعيم خط وسط الفريق قبل بداية الموسم الجديد.



وقبل التعاقد مع اللاعبين أبرم دكرنس 7 تعاقدات للفريق الأول وهم الأول "عمر حلمى، حارس مرمى كوكاكولا، عصام عمران، صانع ألعاب الإعلاميين، سيرجينو ڤالو، مهاجم طهطا، علاء عبدالعظيم، ظهير أيسر الأوليمبي، محمد ماهر، ظهير أيمن الترسانة، أحمد حاتم، ظهير أيمن سيراميكا كليوبترا وسعد جمال، السنبلاوين".



وأنهى دكرنس بقيادة مصطفى عبده معسكره بالقاهرة خاض فيها الفريق ٤ وديات جاءت أولى النتائج تعادل سلبي أمام بنى سويف، وبورتو السويس، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع الترسانة، وأخيرا الهزيمة أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف.



ويفتتح دكرنس مبارياته بالقسم الثانى مستضيفا مالية كفر الزيات يوم الأربعاء المقبل بملعب دكرنس.