اليوم..عرض حكاية "أول السطر" لـ درة عبر قناة DMC

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ قناة "DMC" الليلة في عرض الحلقة الأولى من حكاية "أول السطر" المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "الا أنا"، والحكاية من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، بطولة درة، عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم رامي وحيد ونهال نبيل.

مسلسل "إلا أنا"، عرض منه سبع حكايات، وهم "بنات موسى" التي قامت ببطولتها وفاء عامر، و"سنين وعدت" التي قامت ببطولتها أروى جودة، و"أمل حياتي" لحنان مطاوع، و"أمر شخصي" لشيري عادل، و"ضي القمر" لكندة علوش، و"لازم أعيش" لجميلة عوض، وحكاية "ربع قيراط" لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية مسلسل "بلا دليل"، وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج شركة سينرجي، بطولة خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، مها نصار، هاجر الشرنوبي.


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