عاجل.. سقوط صاروخ على السفارة الإيرانية في أفغانستان

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
سقوط صاروخ - أرشيفية
سقوط صاروخ - أرشيفية
وكالات
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أصدرت السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت، بيانًا أعلنت فيه أن صاروخا سقط في فنائها وأصابت شظاياه مبنى السفارة.

 

وقال البيان، إن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها صباح اليوم سقط داخل فناء السفارة، وأصابت شظاياه المبنى الأساسي للسفارة، والزجاج، ومعدات السفارة.

 

وأضاف البيان، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وأن جميع موظفي السفارة بصحة كاملة.

 

وكانت العاصمة الأفغانية،تعرضت صباح اليوم، لقصف بالصواريخ، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه حتى الآن.

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كابل سقوط صاروخ السفارة الايرانية افغانستان

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