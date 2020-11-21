إستقرار سعر الدولار اليوم السبت 21-11-2020 .. و"بنك الأسكندرية" يحقق أقل سعر للبيع





سعر الدولار اليوم السبت 21-11-2020





إستقر سعر الدولار اليوم السبت 21-11-2020 في البنوك المصرية اليوم بسبب عطلة البنوك ، وحقق البنك العربي الأفريقي الدولي أعلي سعر للشراء بقيمة 15.65 جنيه ، فيما حقق بنك الأسكندرية أقل سعر للبيع بقيمة 15.67 جنيه.





سعر الدولار اليوم 21-11-2020 في البنوك المصرية اليوم





سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر البنك المركزي 15.55 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.













أسعار الدولار عالميًا:





قلصت أسعار الدولار خسائرها الأسبوعية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن صعدت أمام سلة العملات الرئيسية مع القلق بشأن برامج التحفيز.





وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن إدارته لن تسعى لتمديد مجموعة من برامج الإقراض التي يشارك فيها مع الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام، وتشمل شراء سندات الشركات وتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.



