مورينيو يستقر على تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره مانشستر سيتي، اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب وايت هارت لين الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









واستقر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: اوربيه - سانشيز - داير - ريجيلون.

خط الوسط: سيسوكو - ندومبيلي - لوكاس مورا - لوسيلسيو.

خط الهجوم: سون هيونج - هاري كين.



