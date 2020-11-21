وزير الإسكان: سحب 310 آلاف كراسة شروط حتى الآن

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
الفجر
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى الآن سحب نحو 310 آلاف كراسة شروط، بينما سدد أكثر من 82 ألف مواطن، مقدمات الحجز، وذلك لحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويستمر الحجز حتى يوم 7122020.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لوحظ توافد المواطنين بأعداد كبيرة على مكاتب التأمينات الاجتماعية، لاستخراج شهادة التأمينات الاجتماعية "برنت تأمينات" لتقديمها ضمن المُستندات المطلوبة بطلب الحصول على وحدة سكنية، مؤكدة أن كراسة الشروط لم تُلزم أى مواطن بتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (برنت تأمينات) ضمن المُستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية، حيث نصت كراسة الشروط فيما يخص شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري بالنسبة لأصـحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية على "تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضـحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة".

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم إلغاء وجوب واشتراط تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (برنت تأمينات) لتقديمها ضمن المُستندات المطلوبة بطلب الحصول على وحدة سكنية بداية من الإعلان الحادى عشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي المُعلن عنه فى إبريل عام 2019، حيث يتم بالفعل التأكد من الأرقام التأمينية للمواطنين المُتقدمين والحاجزين ضمن مشروعات الصندوق، وذلك من خلال التعاون المُبـرم مع وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني في ضوء التنسيق الدائم بين جميع أجهزة الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.

وناشدت مي عبدالحميد، جميع المواطنين، ضرورة الاطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط، والتزام الحاجزين بإتمام الحجز على الموقع الإلكتروني كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، من حيث التسـجيل والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية ورفع المُستندات المطلوبة، وعدم التعامل وفقًا لأي معلومات أخرى غيـر تلك المُتاحة بالقنوات الرئيسية المُتعامل معها الصندوق، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو اى تساؤل أو استفسار يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

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