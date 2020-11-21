زيارة سرية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إلى بغداد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
وكالات
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أكدت مصادر عراقية، اليوم السبت، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أجرى زيارة سرية إلى العاصمة بغداد، عقب استهداف المنطقة الخضراء.

 

وقالت المصادر العراقية، إن قائد فيلق القدس أبلغ رئيس الوزراء العراقي، حرص طهران على استمرار التهدئة مع واشنطن، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى قصف بصواريخ "الكاتيوشا" تستهدف السفارة الأمريكية هناك.

 

وقد أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في وقت سابق، سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء في بغداد فجرا ولم تسجل خسائر أو أضرار.

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