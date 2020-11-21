مصادر تعلن الحصيلة الأولية لانفجارات كابل

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:19 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن مصادرها، بأن حصيلة الأولية لانفجارات كابل، 3 قتلى على الأقل.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن سلسلة من الانفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابل، وسط مخاوف من سقوط ضحايا في الانفجارات.

 

يذكر أن "كابل"، هي عاصمة أفغانستان وأكبر مدنها والمركز الثقافي والاقتصادي للبلاد، وتقع على ضفاف نهر كابل.تحيط بها سلسة جبال هندوكوش على ارتفاع 1800 م فوق سطح البحر.

 

وتشهد أفغانستان، وخاصة كابل، عددًا من الانفجارات، ومنها انفجار يوم 10 سبتمبر الماضي، والذي أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين بجروح، وأصيب فيه نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انفجارات كابل الحصيلة الأولية افغانستان

أخبار تهمك

طعنات الغدر.. ننشر صور الشقيقان المتهمان بقتل مصور فوتوغرافي بإمبابة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شاهد.. موسى: "أردوغان استخبى تحت السرير من الرئيس السيسي"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ 35 دقيقة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

ليفربول يتلقى أنباء سارة بشأن إصابة فيرجل فان دايك

منذ 37 دقيقة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. انفجار ثان بالعاصمة الأفغانية كابول

عاجل.. تفجير انتحاري قرب مركز انتخابي في مدينة جلال أباد الأفغانية

سلسة تفجيرات أمام 3 مدارس فى شرق أفغانستان

أفغانستان: عشرات الضحايا جراء انفجار هز مسجداً في قاعدة للجيش

"طالبان" تعلن مسؤوليتها عن تفجير كابول

انفجار قرب السفارة الأمريكية بأفغانستان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

09:23 ص

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

08:37 ص

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»