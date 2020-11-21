سعفان لصيادى الغردقة: دعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع (صور)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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طالب صيادى الغردقة بعض المشاكل التي تواجههم خلال عملهم، أمام الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وكان من ما بين تلك المشاكل، توفير رعاية صحية كاملة لهم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن هناك دعم كامل لقطاع الصيد، مع تذليل أى معوقات تواجههم.



كان زار اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة مدينة الغردقة، ومن المقرر يبدأ جولته بالغردقة بلقاءء مع الصيادين لبحث مشاكلهم وتوزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسليم شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة وتكريم العاملين بأسبوع السلامة والصحة المهنية.

يرافق الوزير خلال جولته، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وسعيد عبد الراضي مدير عام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكانت أعلنت جميعة الصيادين بالبحر الأحمر برئاسة غريب صالح عن موعد اجتماع الصيادين، محمد سعفان وزير القوى العاملة في الساعة التاسعة من صباح اليوم لبحث المشاكل التي تواجه الصيادين والحلول المتاحة وسبل التغلب على المشاكل ومن جانبه ناشد غريب صالح رئيس جميعة الصيادين الصيادين للحضور غدا.

سعفان لصيادى الغردقة: دعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع (صور)
سعفان لصيادى الغردقة: دعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع (صور)
سعفان لصيادى الغردقة: دعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع (صور)
سعفان لصيادى الغردقة: دعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع (صور)
سعفان لصيادى الغردقة: دعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع (صور)
سعفان لصيادى الغردقة: دعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع (صور)

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