أستاذ اقتصاديات الحصة يكشف مفاجأة عن من سيحصل على لقاح كورونا المحتمل

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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 47 لقاح ضد فيروس دخلوا مرحلة التجارب على الإنسان، منهم 10 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب على البشر.



وأشار "عنان"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن ما ينشر بشأن أن هناك لقاحات تصل فاعليتها إلى أكثر من 90% مجرد بيانات صحفية، حيث لم يصدر أي تقرير رسمي من شركات هذه اللقاحات حتى الآن، لافتا إلى أن لقاح مودرنا هو الأنسب مع مصر بسبب درجة الحفظ المطلوبة للدواء، ولكن تعاملات مصر مع شركة فايزر قوية.



وكشف أن أي شخص سيحصل على لقاح كورونا خلال 2021 سيكون مشاركا في تكملة الدراسات التي ستصدر نتيجتها النهائة في 2022، موضحا أن اللقاح الذي سيطرح سيكون حاصلا على موافقة مشروطة، حيث أن الدراسات لن تكون انتهت بعد، معلقا: "الناس هتاخد اللقاح وهو تحت الدراسة".



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

