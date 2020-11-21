ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في الفترة الأخيرة عرضًا للرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك
وينتهي عقد التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجديد، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال يناير المقبل، وهيا الفترة القانوية لرحيل الاعب.


من جانبه يحاول مسؤولو القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور تجديد عقد فرجاني ساسي، ولكن طلب اللاعب تأجيل هذه الخطوة لبعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة نهائي القرن الإفريقي أمام الأهلي مساء الجمعة المُقبلة في ختام بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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