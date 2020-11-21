رئيس جامعة القاهرة يتخذ قرارات مهمة وفقًا لخطة الدولة المصرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements


د. الخشت: اتخاذ إجراءات ضد المخالفين لارتداء "الكمامة".. وتطهير وتعقيم مقار العمل وفقًا لإرشادات وزارة الصحة

د. الخشت: مَنح صلاحيات لرؤساء العمل كل في مكانه لإتخاذ القرارات وفقًا لطبيعة العمل دون المساس بمستوى الأداء أو الإنجاز

د. الخشت: تنظيم تناوب الموظفين يوميًا أو أسبوعيًا بشرط ألا تقل نسبة الحضور عن ثلثي القوة الإجمالية

د. الخشت: إجازات استثنائية للنساء الحوامل ومعيلة الأطفال بجانب أصحاب الأمراض المزمنة بدون تأثير على مستحقاتهم المالية

د. الخشت: التزام العاملين بخدمات الطوارئ والوحدات الأساسية الضرورية بالعمل مع اتباع ما يلزم من الاحتياطات الصحية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اتخاذ قرارات مهمة في إطار مواجهة الدولة المصرية لفيروس كورونا المستجد، واستكمالا لخطة الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار انتشار فيروس كورونا واستعدادا للموجة الثانية المتوقعة خلال الفترة القادمة، وفي ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، موجها كافة الجهات والإدارات المعنية بالجامعة بتنفيذها اعتبارًا من اليوم، ولحين حدوث أي تطورات أو تغييرات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور الخشت، إنه درءا لأخطار انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، ولمقتضيات المصلحة العامة، فإنه تقرر الاستمرار في عدم السماح بدخول كليات ومعاهد وحرم الجامعة وإداراتها ووحداتها دون ارتداء "الكمامات الواقية"، على أن تتخذ الإجراءات القانونية المقررة حال المخالفة، بالإضافة إلى استمرار كافة وحدات الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل، وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وطبقًا لخطة جامعة القاهرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر الدكتور الخشت، منح الرؤساء المختصين، العديد من الصلاحيات وذلك وفقا لطبيعة العمل، ودون المساس بمستوى الأداء أو الانجاز، وبما يضمن حسن سير العمل بانتظام، مشيرا إلى أنه من صلاحيات الرؤساء وضع نظام لتناوب الموظفين فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، مع مراعاة ألا تقل نسبة الحضور عن ثلثي القوة الإجمالية وذلك لحين إشعار آخر وتغير الظروف.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه فيما يخص الإجازات الاستثنائية لبعض الموظفين فإنها من تقدير رؤساء العمل في ضوء حاجة العمل، موضحًا أن الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، والمُصاب بأي من الأمراض المزمنة، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة في هذه الحالات مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

وأكد الدكتور الخشت، أن العاملين بخدمات الطواريء والوحدات الأساسية الضرورية، لا ينطبق عليهم عدد من هذه القرارات لأنه يتم التعامل وفقًا لقرارات الخاصة بهم مع الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية المقررة، واتباع ما يلزم من الاحتياطات الصحية الضرورية.

أخبار تهمك

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 6 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يتلقى أنباء سارة بشأن إصابة فيرجل فان دايك

منذ أقل من ساعة

شاهد.. موسى: "أردوغان استخبى تحت السرير من الرئيس السيسي"

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من وزير القوى العاملة لهذه الفئات

منذ نصف ساعة

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

طعنات الغدر.. ننشر صور الشقيقان المتهمان بقتل مصور فوتوغرافي بإمبابة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:54 ص

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

10:05 ص

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

09:23 ص

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

08:37 ص

بشرى سارة من وزير القوى العاملة لهذه الفئات

10:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»