ليفربول يتلقى أنباء سارة بشأن إصابة فيرجل فان دايك

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي تلقى أنباء سارة بشأن إصابة المدافع الهولندي فيرجل فان دايك.


وكان فان دايك قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة فريقه ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فان دايك بدأ ممارسة التمارين الخفيفة، بعد أسابيع قليلة عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة.


وتابعت الصحيفة، أن التطور الجديد ربما يعني إمكانية مشاركة فان دايك في الفترات الأخيرة من الموسم.


ويعاني ليفربول من العديد من الغيابات بعدما تأكد إصابة جو جوميز مدافع الفريق وغيابه لفترة طويلة، بالإضافة إلى إصابة ألكسندر أرنولد وغيابه لمدة أسبوعين.

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