طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات
Advertisements

أعربت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها إزاء الاشتباكات بين القوات الإثيوبية والمتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، مطالبة بفتح ممرات إنسانية إلى الإقليم.

 

وفي مؤتمر صحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيه: "نحن قلقون للغاية إزاء الوضع في إثيوبيا، وقبل كل الشيء لتأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنساني".

 

وقد قالت السلطات في إثيوبيا، إنها نفذت عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي، صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 

 

وكان دبرصيون جبراميكائيل زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية، قال إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس السبت، ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 11 يوماً في إثيوبيا.

 

وذكر رئيس تيغراي دبرصيون جبراميكائيل، أن قواته قاتلت قوات إريترية على "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد بدأ هجوماً عسكرياً في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة يوم الرابع من نوفمبر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلب عاجل تيغراي الامم المتحدة اقليم تيجراي إثيوبيا

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. موسى: "أردوغان استخبى تحت السرير من الرئيس السيسي"

منذ حوالي 3 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 16 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول يتلقى أنباء سارة بشأن إصابة فيرجل فان دايك

منذ 36 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ ساعتين

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ 34 دقيقة

طعنات الغدر.. ننشر صور الشقيقان المتهمان بقتل مصور فوتوغرافي بإمبابة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل انتقادات إريتريا لاتفاق السلام الذي مكن أبي أحمد من الحصول علي نوبل

اضطرابات وإقالات للمسئولين.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

زعيم منطقة تيجراي يؤكد: قواتنا قصفت عاصمة إريتريا

أبي أحمد: إثيوبيا تستطيع تحقيق أهداف عمليتها في تيغراي

هجوم مسلح.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

إثيوبيا تنفي عقد مفاوضات بأوغندا بشأن الحرب في إقليم تيجراي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

08:37 ص

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

09:23 ص

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»