طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

أعربت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها إزاء الاشتباكات بين القوات الإثيوبية والمتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، مطالبة بفتح ممرات إنسانية إلى الإقليم.

وفي مؤتمر صحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيه: "نحن قلقون للغاية إزاء الوضع في إثيوبيا، وقبل كل الشيء لتأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنساني".

وقد قالت السلطات في إثيوبيا، إنها نفذت عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي، صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكان دبرصيون جبراميكائيل زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية، قال إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس السبت، ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 11 يوماً في إثيوبيا.

وذكر رئيس تيغراي دبرصيون جبراميكائيل، أن قواته قاتلت قوات إريترية على "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد بدأ هجوماً عسكرياً في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة يوم الرابع من نوفمبر.