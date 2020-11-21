تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:17 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الإقتصادي
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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 817.9 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه وجاء في المركز الثاني قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 546.2 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه

واحتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 114.4 مليون ورقة بقيمة 673 مليون جنيه، يليه قطاع مواد البناء بحجم تداول 109.7 مليون ورقة بقيمة 673 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 273.9 مليون ورقة بقيمة 626.3 مليون جنيه.

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