كريم عبد العزيز: "هكتب سيرتي الذاتية.. وأثق في أحمد السقا إنه يكتبهالي لو كبرت"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان كريم عبد العزيز عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية، عن سبب كتاباته لمذكرات حياته، مُضيفًا :"بحب أكتب مذكرات جدًا، بتذكرني بجملة أو كلمة أو موقف، وكنت بكتب عشان بنسى، ووقفت بقالي فترة".

وتابع كريم عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "السيرة" : :"عمري ما فكرت أكتب سيرتي الذاتية، ولكن هكتبها، بس لو كبرت ممكن أثق في أي حد يكتبهالي، ممكن أحمد السقا يكتبها".

وأوضح كريم عبد العزيز أنه يحب قراءة كتب عباس محمود العقاد، وصلاح جاهين، حيث أنه أثر كثيرًا في حياته.

وذكر كريم عبد العزيز في نهاية الحلقة أحد الأخطاء التي قام بارتكابها في الصغر والتي لم يكن يعلمها والداه حتى الآن، وهو أنه كان يمتلك نسخة من كل مفتاح في المنزل، ومن بينهم مفتاح الخزانة، وذلك باستخدام الصابون، لأن الباب المغلق بالنسبة له؛ يعد أزمة، مُشيرًا إلى أنه عندم كَبر لم تعد تلك الأفعال في حساباته، ولاسيما عندما كبر أبنائه.

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