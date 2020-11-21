الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية الأحد.. والأسبوع المقبل بداية انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الخريف فصل متقلب في الأحوال الجوية وهو سر حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في الفترة الحالية.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت يوم الأربعاء الماضي ومستمرة حتى اليوم السبت، وبدأت في السلوم ثم مطروح وامتدت يوم الخميس إلى الإسكندرية ومن مساء الخميس حتى أمس استمرت الأمطار على الإسكندرية بغزارة مما أدى إلى تجمعات كبيرة من الأمطار.

وكشفت إيمان شاكر أن الأمطار امتدت تدريجيا من الجمعة التي شهدت ذروة الحالة على مختلف محافظات الجمهورية مع أمطار متوسطة في القاهرة.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة في الإسكندرية وسط استمرار هطول الأمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة ولكن أقل حدة من أمس الجمعة، وأمطار متوسطة على محافظات الوجه البحري.

وحول توقعات الطقس في القاهرة، قالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار منعدمة ولكن الشبورة المائية بدأت تظهر.

وبخصوص طقس الغد، كشفت إيمان شاكر أنه بداية التحسن في الأحوال الجوية على مختلف محافظات الجمهورية ولكن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة.

ونصحت إيمان شاكر بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح وفي المساء وسط نشاط للرياح وغياب درجات الحرارة أدى إلى برودة الأجواء.

وذكرت أن درجات الحرارة في القاهرة غدا الأحد العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة ثم تعاود درجات الحرارة للانخفاض الأسبوع المقبل.

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة المتوقعة اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على موقعها الرسمي.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية.....)

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما يتأثر باقي الأنحاء بمرتفع العروض الوسطى.

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