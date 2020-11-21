ننشر موعد إعلان صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة | إليكم أسماء المستفيدين بالمرحلة الثانية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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ننشر موعد إعلان صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة | إليكم أسماء المستفيدين بالمرحلة الثانية

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة أو الدفعة الأولى بالمرحلة الثانية تتصدر محركات البحث الآن، في ظل حالة الترقب والانتظار لملايين المستفيدين بعد الانتهاء من تنقية الكشوف، وكذلك تحديد وزارة القوى العاملة موعد الانتهاء من حصر المستفيدين الجدد وتقديم الكشوف لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لكن لا يزال حتى الآن لم يعلن بشكل رسمي الموعد صرف الدفعة الجديدة،رغم مرور نحو شهر على تسجيل بيانات المتقدمين الجدد وتحديثها عبر موقع وزارة القوى العاملة، ولهذا نقدم لكم آخر مستجدات صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وفقا لتصريحات مسئولي الوزارة.

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة
أكد وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان أن سيتم تحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتــــظمة بالمرحلة الثانية المقدرة يبلغ 500 جنيه، بمجرد  فور الانتهاء من تدقيق البيانات وعرضها على رئيس الوزراء. لافتًا إلى أن المتوقع الانتهاء من تدقيق البيانات نهاية الأسبوع الجاري، ثم عرض الكشوف على رئاسة الوزراء.

وأوضح أنه تم صرف 2 مليار 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة لعدد مليون و600 ألف عامل. فيما  يتوقع مع إعادة مراجعة البيانات زيادة في نسبة الأعداد.

العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية
وكانت وزارة التخطيط أعلنت مع بداية شهر  سبتمبر الماضي عن استمرار المنحة المقررة للعمال غير الموظفين في الجهاز الإداري للدولة حتى نهاية العام الجاري. كما تم فتح باب التسجيل من جديد، بالإضافة إلى تحديث البيانات. ومن أجل الاستعلام عن أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة يتوجب عليكم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- ثم الضغط على أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة.
- وبعدها أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم.
- ثم اضغط على استعلم وسوف تظهر لك النتيجة بقبول استمرار صرف الدعم لك أم لا.
- وفي حال استبعادكم يمكن تقديم تظلم عن طريق موقع الحكومة المصرية “شكاوى المواطنين”.

خطوات صرف المنحة
أما ما يخص خطوات وموعد صرف المنحة، فيشترط أن يستلم المستفيد رسالة نصية تفيد بإيداع مبلغ المنحة في حسابه قبلها بـ 24 ساعة. وبعدها يتوجه لأى فرع بريد لسحب المبلغ أو يمكن سحبه من أي مكن atm.

ننشر موعد إعلان صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة | إليكم أسماء المستفيدين بالمرحلة الثانية

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