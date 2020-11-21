تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أبوقير للأسمدة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.


ويقام اللقاء الذي يجمع بين الأهلي وأبوقير للأسمدة، مساء اليوم السبت، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.


ومن المتوقع أن يدخل الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي
وفي خط الدفاع.. محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عربي بدر
وفي خط الوسط.. حمدي فتحي وأليو ديانج ووليد سليمان
وفي الهجوم.. أحمد الشيخ ، جيرالدو، بادجي

أخبار تهمك

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. موسى: "أردوغان استخبى تحت السرير من الرئيس السيسي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 22 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ 35 دقيقة

ليفربول يتلقى أنباء سارة بشأن إصابة فيرجل فان دايك

منذ 37 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 4 ساعات

طعنات الغدر.. ننشر صور الشقيقان المتهمان بقتل مصور فوتوغرافي بإمبابة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ ساعتين

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

09:23 ص

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

08:37 ص

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»