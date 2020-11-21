تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة القادمة

تنطلق الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء غدًا السبت، حيث يتصدر فريق ليستر سيتي جدول ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة.









وقد توج فريق ليفربول باللقب خلال الموسم الماضي، وذلك للمرة الأولى من عام 1990، خاصة بعد سيطرة مانشستر سيتي على البطولة لموسمين متتاليين.









ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-





1- ليستر سيتي 18 نقطة.

2- توتنهام هوتسبير 17 نقطة.

3- ليفربول 17 نقطة.

4- ساوثهامبتون 16 نقطة.

5- تشيلسي 15 نقطة.

6- استون فيلا 15 نقطة.

7- ايفرتون 13 نقطة.

8- كريستال بالاس 13 نقطة.

9- ولفرهامبتون 13 نقطة.

10- مانشستر سيتي 12 نقطة.

11- أرسنال 12 نقطة.

12- وست هام 11 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 11 نقطة.

14- مانشستر يونايتد 10 نقاط.

15- ليدز يونايتد 10 نقاط.

16- برايتون 6 نقاط.

17- فولهام 4 نقاط.

18- وست بروميتش 3 نقاط.

19- بيرنلي نقطتين.

20- شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.