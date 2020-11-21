مهجة عبدالرحمن: لم أكن بديلة لميرفت أمين في"البيه البواب" وأحمد زكي ماضربنيش

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استعادت الفنانة مهجة عبدالرحمن، ذكريات عملها في فيلم "البيه البواب" مع الفنان الراحل أحمد زكي.



وتحدثت مهجة عبدالرحمن خلال لقائها مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "التاسعة" أنها شاركت في فيلم "الحريف"، مع الفنان عادل إمام، والجزء الأول من مسلسل "سنبل رحلة المليون" مع الفنان محمد صبحي.



وأشارت مهجة عبدالرحمن أن أكثر دور قامت به وترك بصمة كبيرة مع الجمهور هو دور زوجة أحمد زكي في فيلم "البيه البواب"،لافتة إلى أنها لم تكن تتوقع نجاح الدور بهذا الشكل، وأنها أختيرت لهذا العملجا بناءً على ترشيح المخرج محمد خان لها للفنان الراحل أحمد زكي، وبعد ذلك قام أحمد زكي بالتواصل معها، ثم قامت بتقديمه بعد ذلك .



وأوضحت مهجة عبدالرحمن أن الفنان الراحل أحمد زكي لم يقم بضربها أثناء التصوير، مُشيرة إلى أن تصوير دورها تم خلال شهرين كاملين.



وقالت مهجة عبد الرحمن أنها لم تأتي بديلة للفنانة ميرفت أمين، مضيفة: "الصورة اللي أنا وهو والعيال واللي بتنزل في الجرايد دي كانت معايا وفيه صحفي دخل عندي الأوضة في استديو النحاس وقعد يطلب مني صورة وأخد الصورة دي وأحمد زكي قالي إن دي صورة الأفيش وغلاف مجلة".



وأشارت مهجة أن الخبر انتشر وقتها بأن فيلم "البيه البواب" بطولة أحمد زكي الذي حل بديلًا لعادل إمام ومهجة عبدالرحمن التي جاءت بدلاً من ميرفت أمين، لافتة أن هذه الأخبار تسببت في غضب الفنان الراحل أحمد زكي.





