تصريحات كومان قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن غياب لويس سواريز عن صفوف نادي أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا أيضًا إصابات مهمة، أي مدرب يعرف أنه يمكن أن يخسر لاعبين بسبب الإصابة أو كورونا".









وعن قلقه بسبب الانتقادات لجريزمان، أوضح: "لا، لأنني أراه يركز ويعمل ويحاول مساعدتنا على الفوز بالمباريات".









وتابع: "جميع اللاعبين وصلوا بشكل جيد من التوقف الدولي، باستثناء بوسكيتس، على الرغم من التعب من السفر، وأجروا جلسة تدريبية واحدة فقط، لأنه كان عليهم إجراء اختبار الفيروس يوم الخميس".









وحول تجديد عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي، علق: "سعيد من أجله، وهو مرتاح في سيتي ويريد الاستمرار في النادي، قدمت التهنئة له بالأمس، وإذا كان سعيدًا فأنا أيضًا سعيد".









وواصل: "دي يونج بالنسبة لي لاعب مهم وتحسن، لكن لا زال عليه التطور، لدينا العديد من اللاعبين الآخرين للعب كمحاور، علينا أن نجد اللحظة لمنحه الراحة، والآن لدينا مباريات مهمة".









وعن حالة كوتينيو، أجاب كومان: "لقد كان يتدرب لمدة أسبوع تقريبًا، علينا التحدث مع الأطباء حول أفضل وقت للدفع به سواء البدء أساسيًا أو المشاركة كبديل".









وأتم: "دور كوتينيو بعد إصابة فاتي؟ هو ليس جناحًا يدخل في العمق، لكن يمكنه اللعب كوسط هجومي، وهو لاعب رائع ومن الجيد دائمًا وجوده بالنسبة لنا كمدربين لأنه يمكنه اللعب في مراكز مختلفة".