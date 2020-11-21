موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بكأس مصر

يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية مباراة تجمع بين النادى الأهلى ونظيره أبوقير للأسمدة ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر .









موعد مباراة الأهلي وأبوقير للأسمدة

تقام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة ضمن مباريات دور ال8 من بطولة كأس مصر فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.









قائمة الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة في بطولة كأس مصر :





حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجيرالدو وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبدالرحمن أشرف.

خط الهجوم: أليو بادجي ومروان محسن



