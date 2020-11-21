أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 21-11-2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:46 ص
اسعار الخضروات والفواكه
اسعار الخضروات والفواكه
الفجر الإقتصادي
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ننشر أسعار الخضروات اليوم السبت 21-11-2020 في الأسواق حيث ارتفع سعر الطماطم اليوم بمعدل نصف جنيه ، وتشهد  الطاطم طفرات سعرية خلال القترة الماضية حيث تجاوزت أسعارها 15 جنيه، وهو قفزات معتاد عليها لبعض المحاصيل مع اختلاف فصول السنة التى تؤثر على المحاصيل بشكل كبير، وخصوصا مع محصول الطماطم ما دفع الناس لإطلاق لقب "الأوطة المجنونة عليها".

 


أسعار الخضروات اليوم :

كيلوالطماطم بين 5 و8 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيهين.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. 

أسعار الفاكهة اليوم السبت 21-11-2020:

البرتقال البلدي بين 4 و7 جنيهات.
البرتقال السكري بين 5 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و6 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

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