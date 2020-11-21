الليلة..عرض مسلسل"ضربة معلم" لمحمد رجب على CBC

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تبدأ قناة "CBC" الليلة في عرض أولى حلقات مسلسل "ضربة معلم" للفنان محمد رجب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.



مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد رجب الدرامية مسلسل "الأخ الكبير"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة آيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبة مجدي.