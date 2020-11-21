تفاصيل شخصية أمينة خليل فى فيلم "وقفة رجالة" مع ماجد الكدواني وسيد رجب

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة أمينة خليل في فيلم "وقفة رجالة"، وتُجسد خلاله دور فتاة تعمل موظفة في الشركة التي يملكها الفنان ماجد الكدوانى، وتتعرف على الفنان محمد سلام الذي يقوم بخطبتها بعد ذلك، كما أنها تتعرض طوال أحداث الفيلم للكثير من المواقف الكوميدية مع أبطال العمل.

فيلم "وقفة رجالة" كان يحمل في البداية اسم "عواجيز الفرح"، وتدور أحداثه حول أربعة أصدقاء يتقابلون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، والفيلم من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني، وهو بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي،إيمان السيد، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة في السينمات.



وفي سياق آخر، عُرض للفنانة أمينة خليل مؤخرًا فيلم "توأم روحي"، وهو بطولة حسن الرداد، عائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

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