البرازيل تسجل 38397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 38397 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و552 وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

 

وأعلنت الصحة البرازيلية، أن الإصابات بفيروس كورونا تخطت 6 ملايين، لتصبح البرازيل البلد الثالث في العالم الذي يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والهند.

 

وأكدت الصحة البرازيلية، أن العدد الإجمالي للوفيات بكورونا، بلغ في عموم البلاد 168613.

 

وكانت البرازيل، تحتل المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والهند من جهة الإصابات بكورونا حيث سجلت 6 ملايين حالة.

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