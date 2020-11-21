ميسي يخرج عن صمته: لست سبب كل أزمة في برشلونة

سيطر الاستياء الشديد على ليونيل ميسي من إلقاء اللوم عليه في كل مشكلات برشلونة الإسباني بعدما اتهمه وكيل أنطوان جريزمان السابق أنه تسبب في صعوبات تتعلق بتأقلم المهاجم الفرنسي في العملاق الكتالوني.





واتهم إيريك أولهاتس وكيل جريزمان السابق ميسي أنه يسيطر بشكل مبالغ فيه على النادي وقال إن "عهد الرعب" جعل الأمور صعبة على اللاعب الفرنسي منذ انضمامه العام الماضي.

وعاد ميسي إلى برشلونة بعد اللعب مع منتخب الأرجنتين اليوم الخميس، ووجد الكثير من الصحافيين في انتظاره في المطار.

ونقلت وسائل إعلام عن ميسي قوله: "في الواقع أنا أشعر ببعض الملل من اعتباري سبب كل مشكلة تحدث في النادي، وإضافة إلى ذلك وبعد رحلة جوية لمدة 15 ساعة، أجد سلطات الضرائب في انتظاري، هذا جنون".

وقبل سنة واحدة من نهاية عقده، حاول ميسي استخدام بند يسمح له بالرحيل مجاناً قبل انطلاق الموسم لكنه قرر في النهاية البقاء لأنه لا يريد الدخول في معركة قضائية مع النادي الذي نشأ بين صفوفه.

ويعاني برشلونة من أزمة منذ الخسارة المذلة 2-8 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واستقال جوسيب ماريا بارتوميو الشهر المقبل قبل تصويت لسحب الثقة.

وواجه ميسي بعض المشكلات المتعلقة بسلطات الضرائب الإسبانية في السنوات الأخيرة.