طعنات الغدر.. ننشر صور الشقيقان المتهمان بقتل مصور فوتوغرافي بإمبابة

تنفرد بوابة "الفجر" بنشر صور المتهمان (الشقيقان) وهما: "علاء ومصطفى عماد"، بسبب قتلهما الشاب المصور الفوتوغرافي "مصطفى حسن"، بعد طعنه عدة طعنات باستخدام سكين ومقص، و جنزير.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد طليق شقيقته بإمبابة، أن شقيقة المجني عليه كان بينها وبين طليها خلافات.





وأفادت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، تعرضت للسب والإهانة في الشارع، من طليقها وشقيقه، فتوجهت لشقيقها لتشكو له ما حدث، وأثناء معاتبة شقيقها لطليقها، وقعت بينهما مشاجرة، ما دفع طليقها وشقيقه للتعدي عليه، وأخرج سلاحًا أبيضًا "مقص" وطعنه، فسقط قتيلا.





وتلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.





وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه عاتب طليق شقيقته، وشقيقه، ما دفعهما للاعتداء عليه بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.