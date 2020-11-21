افتتاح معرض "تراث الأجداد ميراث الأحفاد" في أسوان (صور)

افتتح السكرتير العام لمحافظة أسوان، اللواء حازم عزت فعاليات معرض تراث الأجداد ميراث الأحفاد والذى تنظمه مؤسسة نحمى تراثنا برئاسة المحاسب عادل منيب على مدار 3 أيام بالساحة المفتوحة للجدارية الفنية بكورنيش النيل ويضم المعرض 35 عمل فنى للحرف والمشغولات اليدوية والتراثية للمرأة المعيلة، وأيضًا المشغولات والأزياء السودانية حيث يتم تنظيم المعرض ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتصنيع الأفريق.





حضر الافتتاح المستشار أحمد خليفة القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق بأسوان ولفيف من القيادات المجتمعية والتنفيذية والفنانين والمؤسسات المشاركة في المعرض، وفى كلمته نقل اللواء حازم عزت تحيات محافظ أسوان للمشاركين بالمعرض.





وأكد على الدور المتميز الذى تقوم به مؤسسة نحمى تراثنا لتفعيل المشاركة المجتمعية من أجل مساندة الجهود الحكومية المبذولة حاليًا لمواجهة التحديات المختلفة وتقديم أوجه الرعاية والدعم للمرأة المعيلة من خلال تدريب السيدات لتطوير المنتجات اليدوية، بجانب إشراكهن في معارض موسمية بأسوان والقاهرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأسرهم.





وأشار السكرتير العام بأن تنظيم فعاليات هذا المعرض يتواكب مع إعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لقارتنا السمراء.



