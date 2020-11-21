عمر كمال يأخذ رأي جمهوره في أعماله الفنية

حازت الصورة علي إعجاب متابعيه الذين بادروا بكتابة أسماء الأغاني التي يحبونها ويستمعون إليها باستمرار.



وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.



الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، و وصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.

نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق عليها: "قولى أغنية أو مهرجان سمعتهولى عجبك",