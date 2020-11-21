"حان الآن" لأدهم نابلسي ضمن تريند يوتيوب

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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طرح الفنان الأردني ​أدهم نابلسي​ أغنيته الجديدة "حان الآن" التي قام بغنائها بالهجة المصرية ، وحققت نجاحاً كبيراً فور طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

احتلت الأغنية التريند رقم 3 على موقع يوتيوب، حيث حققت نسب مشاهدة مرتفعة تخطت 818 ألف مشاهدة خلال يوم واحد من طرحها.

والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد ياسر والكليب من إخراج عمر رمال.

وتقول كلمات الأغنية :"وتعبيرآ عن الحاله اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي وجودك جنبي بالنسبالي ده كفايه موافق اعمل اي حاجه ترضيكي".

وقد حققت أغنية ​نابلسي الأخيرة​ "مش عيب" نجاحاً كبيراً، هي تتر مسلسل "من الآخر"، من كلمات مازن ضاهر، ألحان أدهم وتوزيع جوزيف ديمرجيان، وطرح نابلسي الفيديو كليب مستعيناً بمشاهد من أحداث المسلسل، والذي هو من بطولة معتصم النهار وريتا حايك وبديع أبو شقرا وسينتيا صاموئيل، ومن تأليف إياد أبو الشامات، إخراج شارل شلالا، وإنتاج شركة الصبّاح إخوان لصاحبها السيّد صادق الصباح.

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