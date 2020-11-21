آية عبد الرؤوف تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنيتها الجديدة "غرامي معاك"

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كشفت الفنانة الشابة آيه عبد الرؤوف عن الأعمال الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الفترة القادمة.



وقالت لـ"الفجر الفني"، إنها ستطرح قريبا أغنية بعنوات "غرامي معاك" من كلمات ولحن مودي سعيد توزيع احمد عبد السلام وهي أغنية رومانسية.





وأضافت: "قررت أن أطرح أغنية تكون مختلفة، بعد فيديو كليبي الأخير الذي كان مقسوم، ولقيت الناس بتحبني في الأغاني الرومانسية السعيدة بعيدا عن النكد".



يذكر أن أغنية "مجنونة قوي " آخر أعمال آيه عبد الرؤوف، والتي حققت نجاحاً كبيراً، فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .





تعد أغنية "مجنونة قوي " من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع هاني، وإخراج بتول عرفة، وإنتاج لايف ستايلز ستديوز.







