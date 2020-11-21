الأقمار الصناعية تكشف عن تعرض الإسكندرية لسحب رعدية مرة أخرى

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانا قبل قليل، أكدت فيه أنه وفقا للبيانات المتاحة من الأقمار الاصطناعية، فإن محافظة الإسكندرية تتعرض لسحب رعدية مرة أخرى تقترب من سواحلها.



