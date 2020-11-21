الأقمار الصناعية تكشف عن تعرض الإسكندرية لسحب رعدية مرة أخرى

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:47 ص
صورة بالأقمار الاصطناعية
صورة بالأقمار الاصطناعية
الفجر
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانا قبل قليل، أكدت فيه أنه وفقا للبيانات المتاحة من الأقمار الاصطناعية، فإن محافظة الإسكندرية تتعرض لسحب رعدية مرة أخرى تقترب من سواحلها.

وقالت الهيئة، في بيانها: "مع المتابعة المستمرة للحالة الجوية التي تتعرض لها الإسكندرية فقد تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى تعرضها إلى سحب رعدية مرة أخرى تقترب من سواحلها".
الأقمار الصناعية تكشف عن تعرض الإسكندرية لسحب رعدية مرة أخرى
الأقمار الصناعية تكشف عن تعرض الإسكندرية لسحب رعدية مرة أخرى

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