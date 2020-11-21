عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا
السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
الفجر
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كشف مسؤول أميركي كبير لوكالة فرانس برس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يشارك في قمة العشرين التي تبدأ فعالياتها اليوم السبت.
هذا، وتستضيف هذه النسخة من القمة، المملكة العربية السعودية، كأول دولة عربية تستضيفها.
ومن المقرر أن تعقد القمة افتراضية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، وسوف تناقش الجائحة بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية.
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