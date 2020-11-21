عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

كشف مسؤول أميركي كبير لوكالة فرانس برس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يشارك في قمة العشرين التي تبدأ فعالياتها اليوم السبت.





هذا، وتستضيف هذه النسخة من القمة، المملكة العربية السعودية، كأول دولة عربية تستضيفها.



