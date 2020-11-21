"البولشوي" يقيم حفلا كبيرا بمناسبة الذكرى الـ95 لميلاد راقصة الباليه مايا بليسيتسكايا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
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تحل في 20 نوفمبر الذكرى الـ95 لميلاد راقصة الباليه السوفيتية الروسية البارزة، مايا بليسيتسكايا (1925 – 2015).

وقد أقام مسرح البولشوي يوم 19 نوفمبر بهذه المناسبة حفل تقديم طبعة جديدة لكتابها " أنا مايا بليسيتسكايا".

وبادر زوجها المؤلف الموسيقي الروسي المعروف، روديون شيدرين، إلى إصدار الطبعة الـ16 المصورة لكتاب زوجته الراحلة باللغة الروسية والتي بلغ عدد نسخها 3 آلاف نسخة. وأعد، شيدرين، مقدمة شخصية لها. كما قدم للطبعة المصورة صورا فوتوغرافية من أرشيفه العائلي نشرت لأول مرة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم "البولشوي" كاترينا نوفيكوفا إن" المسرح كان قد أجرى محادثات مع المؤلف الموسيقي، روديون شيدرين ليحضر إلى حفل تقديم الكتاب في موسكو. لكن أموره الشخصية منعته من الحضور".

ويقام يوم 20 نوفمبر في مسرح "البولشوي" الحفل الموسيقي الكبير  بمناسبة حلول الذكرى الـ95 لميلاد راقصة الباليه الكبيرة.

أما مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ فيقدم اليوم للجمهور أمسية الباليهات التي شاركت فيها مايا بليسيتسكايا.

يذكر أن من أهم الأدوار التي رقصتها بليسيتسكايا دور "كارمن" في صياغة زوجها شيدرين من أوبرا "كارمن" للمؤلف الموسيقي الفرنسي، جورج بيزيه.

وحينما عرضت بليسيتسكايا "كارمن" عام 1967 على خشبة مسرح البولشوي، كان ذلك بمثابة ثورة لوجود طيف جديد من الحركات الحسية المشتقة من تصميم الرقصات اللاتينية، واستخدام روديون شيدرين لآلات الإيقاع المختلفة. كانت بليسيتسكايا تعلم أن ما تفعله جديد على المشاهد السوفيتي المحافظ الذي تعوّد على الباليه الكلاسيكي، لم يكن الاتحاد السوفيتي مهيئا لهذا النوع من تصميم الرقصات، لذلك قامت الحرب، واتهمت بليسيتسكايا بالتخلي عن القيم الكلاسيكية الأصيلة للباليه. في الوقت نفسه، رأى بعض النقاد في الغرب أن خروج البولشوي عن التقاليد على هذا النحو يمثل نجاحا له في الغرب.

لم تتوقف بليسيتسكايا عند هذا الحد بل قدمت عام 1975 باليه "بوليرو" من تصميم موريس بيجار (1927-2007)، موسيقى موريس رافيل (1875-1937) والذي يعد من أصعب الباليهات على الإطلاق حيث تبلغ مدته 20 دقيقة من الرقص المنفرد.

إلى جانب الرقص، كانت مايا بليسيتسكايا مصممة للرقصات، فصممت باليهات "آنا كارينينا" و"النورس" و"السيدة والكلب الأليف"، كما كانت ممثلة في بعض الأفلام السوفيتية منها فيلم "آنا كارينينا" عام 1968، كما تم تصوير الباليه الذي يحمل نفس الاسم عام 1972.

وفي التسعينيات، استقرت بليسيتسكايا في ألمانيا بصحبة زوجها. وفي الثاني من مايو 2015، توفيت مايا بليسيتسكايا إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 89 عاما، حيث عبر العالم عن حزنه الشديد لفقدان هذا الرمز الكبير في عالم الباليه، وأرسل الرؤساء والقادة والشخصيات العامة حول العالم تعازيهم لفقدان الباليرينا التي منحت العالم لحظات لا تنسى من الإبداع.




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