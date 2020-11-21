شهيرة تكشف حقيقة منعها نجلاء فتحى عزاء محمود ياسين





وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" " نجلاء فتحي كانت دائما تطمئن عليه فى حياته وقامت بتقديم العزاء لى ولعمرو بعد وفاته".





ووصفت شهيرة من جانبها جميع ما أثير عن شائعات وجود خلافات مع نجلاء فتحي بـ "الكلام الأهبل".

علقت الفنانة شهيرة أرملة العملاق الراحل محمود ياسين، حقيقة شائعة منعها الفنانة نجلاء فتحى من حضور عزاء الراحل، قائلة إن نجلاء لم تحضر العزاء من الأصل لكى تمنعها، لافتة إلى أن الأخيرة مرت بظروف صحية صعبة لم تسمح لها بالحضور.