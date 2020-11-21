تونس ترشح "الرجل الذي باع ظهره" لجائزة الأوسكار





رشحت تونس فيلم "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية للمنافسة على جائزة أوسكار، لأفضل فيلم أجنبي في الدورة 93 للجائزة الأشهر عالميا بمجال السينما.





والفيلم من بطولة يحيى مهايني، وديا ليان، كما شاركت فيه الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وعرض لأول مرة في مهرجان "البندقية" السينمائي قبل أن يحصد العديد من الجوائز لاحقا في مهرجانات مختلفة حول العالم.





وقالت وزارة الشؤون الثقافية في تونس: "يلبي هذا الفيلم جميع المعايير الأهلية كما هو مذكور في قواعد الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار".





وبذلك يلحق فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، بأفلام بارزة رشحتها دول عربية للمنافسة على الجائزة منها، "ستموت في العشرين" من السودان، و"200 متر" من الأردن، و"غزة مونامور" من فلسطين.





ومن المنتظر بدء التصويت الأولي على الأفلام المرشحة في فبراير 2021، على أن تبدأ الجولة الثانية من التصويت في مارس.



