عقبة في تجديد عقد مبابي ونيمار مع سان جيرمان

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:24 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يواجه أكثر من تحدي لتجديد عقد نجمي الفريق البرازيلي نيمار جونيور والفرنسي كيليان مبابي.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن النادي الفرنسي يواجه عقبتين لتجديد عقد نيمار ومبابي، أولهما : توفير السيولة المالية لهذه الخطوة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد؛ وثانيهما : إقناع الثنائي بحجج قوية للاستمرار فترة أطول تتجاوز انتهاء تعاقدهما في صيف 2022.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن المفاوضات لم تشهد أي جديد أو مجرد اتفاق مبدئي، حيث من المقرر أن يجتمع مسئولي باريس سان جيرمان بنيمار قريبا لأنه يشعر بالارتياح في العاصمة الفرنسية ولن يعارض خطوة التجديد بل يضعها ضمن البدائل المتاحة أمامه.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن المفاوضات مع كيليان مبابي بدأت منذ أشهر قليلة وتعتبر إيجابية وينتاب مسئولو باريس سان جيرمان أن طول أمد التفاوض يمنح مؤشرًا لأن النجم الفرنسي يفكر بجدية في الاستمرار مع الفريق الباريسي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ما يدعم من حظوظ باريس سان جيرمان في إتمام ملف التجديد لمبابي أن الأندية الراغبة في التعاقد معه لا تمتلك حاليا القدرة المالية الكافية لشرائه.

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