تعرف على مواعيد أربع جولات من مباريات ريال مدريد وبرشلونة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:05 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت رابطة الدوري الإسباني، عن مواعيد مباريات 3 جولات كاملة في الليجا، بجانب توقيت مباراتي ريال مدريد وبرشلونة فقط في الجولة الرابعة من عمر البطولة.

وبحسب الصفحة الرسمي لليجا الإسباني، عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، فإن ستنطلق منافسات الجولة الـ 13 يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر، وتشهد قمة مدريد بين الريال وأتلتيكو يوم 12، بينما يلعب برشلونة مع ليفانتي يوم 13 من الشهر نفسه.

وعلى الجانب الآخر تنطلق منافسات الأسبوع الـ 14 يوم الجمعة 18 ديسمبر، وتشهد ديربي بين برشلونة وفالنسيا يوم 19، بينما يلعب ريال مدريد مع إيبار يوم 20 من الشهر نفسه.

على أن يقام أول لقاء في الجولة الـ 15 بالليجا، سوم 22 ديسمبر، والتي تتضمن مواجهة برشلونة أمام بلد الوليد، وفي اليوم التالي يلعب ريال مدريد مع غرناطة.

ويذكر أن أعلنت رابطة الليجا، موعد مباراتين فقط من الجولة الـ 19، حيث يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو، يوم 15 ديسمبر، وبرشلونة مع ريال سوسيداد، يوم 16 من نفس الشهر.

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