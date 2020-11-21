الليلة.. أسرة فايق عزب تتلقى العزاء في وفاته
السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
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قررت أسرة الفنان الراحل فايق عزب، أن تتلقى العزاء في وفاته اليوم السبت.
وستقيم أسرة الراحل سرادق عزائه بعد صلاة المغرب بمسجد بشارع العريش في الهرم.
يذكر أن الفنان فايق عزب توفي صباح الخميس الماضي وذلك عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ77 عاما.
يذكر أن فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.