الليلة.. أسرة فايق عزب تتلقى العزاء في وفاته

قررت أسرة الفنان الراحل فايق عزب، أن تتلقى العزاء في وفاته اليوم السبت.

وستقيم أسرة الراحل سرادق عزائه بعد صلاة المغرب بمسجد بشارع العريش في الهرم.



يذكر أن الفنان فايق عزب توفي صباح الخميس الماضي وذلك عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ77 عاما.



