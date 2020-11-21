ريفالدو : ميسي يستمر مع برشلونة في 3 حالات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح البرازيلي ريفالدو نجم هجوم برشلونة السابق أنه سيكون صعبًا على مجلس الإدارة الجديد لبرشلونة إقناع نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بتجديد عقده الذي ينتهي في الموسم الحالي وأن البرغوث الأرجنتيني سيستمر مع البلوجرانا في 3 حالات فقط أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية:" برشلونة تفاوض بالفعل على تخفيض الرواتب مع اللاعبين وحاول أيضًا إجراء تخفيض عام لكن رفضه الفريق لذلك فإن هذا الأمر ليس جديدًا على اللاعبين إلا أنه يدعم فكرة أن تجديد عقد ميسي صعبة مع زيادة راتبه".

وأضاف:"سيحصل ميسي بالطبع على عروض أفضل من أندية أخرى كما أنه حاول بالفعل الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الماضي، لا أستطيع تصور أن مجلس الإدارة يستطيع إقناعه بالتراجع عن هذا القرار".

وتابع:"أرى أن ميسي سيقتنع بإعادة تقييم الأمور في ثلاث حالات، الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي أو الحصول على لقب الدوري الإسباني أو إذا نجح كومان في جعل الفريق يلعب كرة قدم جميلة لكني أخشى أن يكون هذا هو آخر موسم للبرغوث الأرجنتيني مع النادي الكتالوني".

وأردف قائلاً:"سمعنا بعض المرشحين لرئاسة برشلونة يقولون إنهم لن يحاولوا التعاقد مع نيمار بعد رحيله على الرغم مه أنني أرى أن عودته ممكنة لكن قد لا يكون الوقت حان لحدوث ذلك كما أن برشلونة يعاني بسبب الأمور الاقتصادية".

واختتم ريفالدو تصريحاته قائلاً:"نيمار يبدو سعيدًا في باريس سان جيرمان الآن ويفكر في تجديد عقده لذلك لا أرى أن عودته إلى برشلونة قد تحدث في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب".

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