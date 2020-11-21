كل ما تريد معرفته عن نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

لا صوت يعلو حاليًا على صوت نهائي القرن الأفريقي والذي سيجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في مواجهة نارية يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي والقارة السمراء.





وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بفريق الوداد البيضاوي خارج البطولة عقب الفوز عليه بنتيجة 5 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد الزمالك على حساب فريق الرجاء الرياضي بعدما تفوق عليه بنتيجة 4 – 1 في مجموع المباراتين.





ويسعي فريق الأهلي لتعزيز صدارته للأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 ألقاب، بينما يبحث الزمالك عن التتويج بلقب البطولة القارية والغائب عن خزينة بطولاته منذ 18 عاما وتحديدا منذ آخر تتويج له باللقب عام 2002 على حساب الرجاء المغربي.





وستذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 7، ويعلق عليها عصام الشوالي، كما ستكون متاحة على البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس بتعليق مدحت شلبي.