موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:54 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عودة لاعب جديد لصفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.

وأكدت تقارير صحفية أن موسيماني يفكر جديا في استعادة خدمات المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان المعار لنادي الجونة، وذلك لتدعيم هجوم الفريق الأهلاوي في الموسم المقبل، وذلك بعد المستوي الجيد الذي ظهر عليه اللاعب مؤخراً مع منتخب مصر الأولمبي والفريق الساحلي.

ويرغب موسيماني في عودة أحمد ياسر ريان لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم السنغالي أليو بادجي وتدعيم هجوم الفريق بجانب مروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف في الموسم المقبل.

وتعرض أحمد ياسر ريان للإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الأخيرة ويغيب عن التدريبات لمدة 10 أيام.

وكان موسيماني استقر على عودة الرباعي، صلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وناصر ماهر بالموسم المقبل.

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