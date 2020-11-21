باتشيكو يحدد طلبات الزمالك في الموسم الجديد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قام البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بإبلاغ مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور بالمراكز التي تحتاج إلى تدعيم في فترة الانتقالات الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن باتشيكو طلب من مجلس إدارة الزمالك تدعيم خط الدفاع بالتعاقد مع صفقة قوية بالإضافة إلى تدعيم مركز رأس الحربة بضم مهاجم سوبر خصوصًا في حالة رحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد.

ويبذل الزمالك جهوده في الوقت الحالي إستعداداً لخوض المباراة النهائية أمام الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم المدير الفني البرتغابي في نفس الوقت بترتيب احتياجات الفارس الأبيض في الموسم الجديد بعد التعاقد مع حمزة المثلوثي من صفوف الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر.

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