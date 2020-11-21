الأهلي يطالب كهربا الالتزام بالعزل الصحي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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طالب الطاقم الطبي في الأهلي من نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا الالتزام الكامل بالعزل الصحي في منزله وتطبيق البروتوكول العلاجي وذلك عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير صحفية أن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة يوم السبت المقبل للكشف عن آخر المستجدات بعد ثبوت إيجابية المسحة الماضية.

ويطمح الطاقم الطبي للأهلي في تحول مسحة كهربا إلى سلبية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال 5 أيام إستعداداً لمباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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