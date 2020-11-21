كريم عبد العزيز يكشف لأول مرة تفاصيل انفصال والديه

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
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قال النجم كريم عبد العزيز، إنه لم يكن يتقبل فكرة انفصال والديه وهو لايزال طفلًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الاعلامية وفاء الكيلاني بقناة "دي إم سي": "لما كبرت قلت أن الموضوع طبيعي ومتوقع يحصل، وقلت لأمي إزاي مستحملتيش".

ووصف والدته بأنه كانت ست بـ100 راجل وقامت بتربيته وأخوته ولم تتزوج.

وأشار إلى أن علاقته بزوجة أبيه جيدة، مضيفًا: "هي كسبتني وعمرها ما حسستني انها زوجة أب".

وأضاف: "أنا اعتبرتها أمي التانية.. وأمي عايشة معايا في البيت".

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