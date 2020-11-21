قبل نهائي القرن.. ذُعر في الأهلي والزمالك بسبب كورونا

تسبب فيروس كورونا، في حالة من الذعر داخل معسكري الأهلي والزمالك، قبل النهائي المرتقب بين الفريقين، يوم 27 نوفمبر القادم.





وتلقى الأهلي خبراً صادماً، بإصابة نجميه محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بفيروس كورونا.





كما تأكدت إصابة مدحت عبد الهادي، مدرب الزمالك، ولاعبي الفريق، حازم إمام ومحمد حسن، والناشئ أحمد نادر السيد.





الإصابة بكورونا ليست الخطر الوحيد الذى يهدد لاعبى القطبين.. بل تمثل المخالطة أيضًا خطرًا على الجميع، إذ خالط لاعبو القطبين الدوليين المصابين بكورونا خلال معسكر المنتخب ثلاثى المنتخب محمد صلاح، ومحمد الننى، وأحمد حسن "كوكا"، الذين ثبت إصابتهم بكورونا.





وخاض منتخب مصر مباراتين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019/2020، واجه خلالها نظيره توجو، إذ انتهت مباراة الذهاب بهدف نظيف، والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



